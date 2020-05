La Casa de Papel? Homens tocam terror e assaltam três bancos

Ourinhos - Na madrugada deste sábado (2), a cidade de Ourinhos (SP), vivenciou uma cena digna de filmes e séries de ação. Cerca de 40 homens, ainda não identificados, atacaram um posto da Polícia Militar e invadiram pelo menos três agências bancárias. Os criminosos, segundo a PM, monitoram a aproximação da polícia via drone e estavam com armamento para derrubar helicópteros.

Com coletes à prova de balas e máscaras de rosto, os homens fortemente armados estavam em dez veículos. Eles cercaram as bases policiais, além de atirar contra um posto da PM, no Centro da cidade. O local ficou destruído pelo ataque.

Testemunhas apontaram que os criminosos invadiram uma agência do Banco do Brasil (BB), no Centro de Ourinhos, além de outros dois bancos



Por nota, o BB se manifestou e disse que não vai abrir na próxima segunda-feira (4), após o assalto. A quantia roubada não foi informada.

"O BB trabalha para a normalização do atendimento no menor espaço de tempo, mas ainda não é possível fixar prazo para sua normalização", diz uma parte do texto.



Segundo a PM, seis pessoas ainda foram feitas reféns durante ação. Dois deles, seguranças das agências bancárias, e o restante, moradores. Durante o conflito com a polícia, uma pessoa que não fazia parte da ação foi baleada na perna, mas já está em um hospital da cidade.

Ainda durante a madrugada, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi até o local para desarmar outros três artefatos explosivos que foram deixados em pontos diferentes. Dois na agência do BB, sendo um dentro e outro fora, e um terceiro em frente ao Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a própria PM, os bandidos conseguiram fugir e levaram o dinheiro. Parte deles seguiu em direção ao estado do Paraná, distante cerca de 520 km de Ourinhos.

Vídeos

Até a tarde de sábado (2), o termo 'Ourinhos' estava entre os assuntos mais comentados no Twitter, com 39,2 mil menções ao tema. Boa parte dos internautas lembrou que o assalto de grandes proporções lembra a série da Netflix 'La Casa de Papel', onde um grupo de criminosos assalta a Casa da Moeda da Espanha. A história, apesar de ficção, é baseada em um assalto que realmente ocorreu no País.

No Twitter, vários vídeos de moradores foram publicados e neles é possível ver os bandidos pelas ruas. Em um outro, um morador caminha pela cidade após a ação criminosa e grava várias balas no chão.

Assista aos vídeos:

Criminosos aparecem com coletes e armamento pesado no meio da rua | Autor: Reprodução