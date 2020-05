Covid-19: ao passar mal, mulher é retirada à força de ônibus

Salvador - "Então passa meu irmão, é coronavírus. É todo mundo em casa. Eu estou passando mal, você vai me bater? Cara, eu tô morrendo", grita uma mulher dentro de um veículo do transporte público e, em seguida, é surpreendida com um pisão desferido por um passageiro. O caso aconteceu em Salvador, na Bahia, e repercutiu na internet na última quarta-feira (6). (Assista ao vídeo no final da matéria)

Contrariada, ela levanta e grita com a agressor explicando que está apenas tossindo. É notável, que mesmo dizendo estar doente, a mulher não evita manter a distância de aproximação estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em contra partida, ela é repreendida pelos demais passageiros, que passam a gritar e ordenar que ela desça do veículo. Desta vez, é o agressor [aquele do pisão] que se aproxima, agarra a mulher pelos braços e começa a empurrá-la em direção à porta de saída do coletivo.

A mulher tenta evitar ser retirada e um outro passageiro passar a agarrá-la até que finalmente é despejada do ônibus. Após isso, é possível ouvir por gritos de "motorista segue" (para continuar a viagem após a mulher ser retirada do veículo).

No início da gravação é possível identificar que a mulher, que diz estar com o novo coronavírus, não usava máscara no rosto, porém segurava uma nas mãos.

Veja o vídeo:

