Bolsonaro inclui construção civil como atividade essencial

Atividades industriais também fazer parte dos serviços essenciais | Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro colocou o setor de construção civil na lista de atividades essenciais, serviços estes que continuam em funcionamento mesmo durante a pandemia. O decreto foi assinado após encontro com empresários no Supremo Tribunal Federal (STF).

Também fazem parte agora dos serviços essenciais atividades industriais, produção, transporte e distribuição de gás natural, e também indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas.

O encontro com empresários no STF foi uma visita surpresa, fora da agenda. Jair Bolsonaro foi fazer um apelo ao presidente do STF, Dias Toffoli, contra as medidas restritivas adotadas por estados e municípios.