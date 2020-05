Vídeo: Jovem de 22 anos é morta a facadas pelo ex-namorado

Segundo familiares, o ex-companheiro já havia feito outras ameaças | Foto: Divulgação

A jovem Luíza Vitória Gonçalves, de 22 anos, foi assassinada a facadas pelo seu ex-namorado, Fábio Freitas de Medeiros, de 35. O caso aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Após o término do namoro de 5 anos, o homem foi até a casa da vítima buscar seus pertences, porém após uma discussão no portão Fábio esfaqueou Luíza, que morreu na hora. No local ainda foram encontrados uma soqueira e uma rosa.

Segundo familiares, o ex-companheiro já havia feito outras ameaças. No ano passado, ele tentou estrangular a jovem, que não prestou nenhuma queixa à polícia.

Após cometer o crime, Fábio saiu dirigindo em alta velocidade e capotou o carro. A polícia acredita que foi uma tentativa de suicídio, já que ele estava com uma corda amarrada no pescoço e no banco. Ele foi preso em flagrante e levado para o hospital Cristo Redentor.

Segundo a Delegacia da Mulher, esse é o 4º caso de feminicidio registrado em Porto Alegre em 2020.

