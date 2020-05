Elefanta Mara viaja da Argentina para viver em santuário no Brasil

Elefanta Mara sai da Argentina para viver no Brasil | Foto: Divulgação

A fronteira entre Brasil e Argentina foi reaberta na manhã desta segunda-feira (11) para a passagem de um animal muito especial. A elefanta Mara, de mais de 50 anos, que vivia no Zoológico de Buenos Aires fez a travessia na Ponte da Fraternidade, e será levada para o Santuário dos Elefantes (MT) sob escolta da Polícia Rodoviária Federal, do Brasil.



A elefanta está viajando em um compartimento com janelas, que tem três metros de altura por cinco metros de largura. Segundo a polícia, a previsão é de que o animal chegue ao santuário na quarta-feira (13). O transporte segue protocolo para a proteção da elefanta, de modo que ela chega sã e salva ao destino.

De acordo com a equipe técnica que acompanha o animal, Mara tem entre 50 e 54 anos de idade e saiu do antigo zoológico da capital da Argentina no sábado (9).

Mara nasceu em um cativeiro na Índia e foi comercializada para outro cativeiro na Alemanha. Nos primeiros anos de vida, em 1970, foi levada para o Uruguai, onde permaneceu no Circo África. Depois disso, ela passou a fazer parte do Circo Sulamericano, na Argentina. Com a falência do grupo, a elefanta foi levada ao zoológico argentino após uma ação judicial.

Vários elefantes da Ásia e da África vivem no santuário dos elefantes,no Mato Grosso. | Foto: Santuário dos Elefantes

Segundo a equipe, Mara é monitorada permanentemente e come, em média, 100 quilos de verduras e legumes por dia. Todos os cuidados do animal durante o percurso são realizados por profissionais que acompanham o animal.

O Santuário de Elefantes Brasil é uma organização sem fins lucrativos que ajuda a transformar as vidas e o futuro dos elefantes cativos na América do Sul.

Desde janeiro de 2010, a ElephantVoices, junto com defensores interessados na causa no Brasil, vêm trabalhando para apoiar os esforços legislativos para proibir a prática de utilizar elefantes em espetáculos no Brasil e por fim ao sofrimento desses animais, que são tirados de sua liberdade nos locais de origem para servirem de entretenimento em circos.

Cinco países da América do Sul já aprovaram leis que proíbem o uso de animais em espetáculos, e o Brasil é o próximo da fila, à espera de uma alternativa que garanta aos elefantes deslocados um futuro seguro, compassivo e saudável.

O Santuário de Elefantes Brasil oferece oportunidade para elefantes que eram cativos e agora vivem bem, em um local repleto de natureza e com todos os cuidados.

Veja a passagem de Mara pela fronteira: