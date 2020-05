Guerra de facções: traficante arranca coração de rival e grava vídeo

Thaison Silva de Morais foi encontrado pela Polícia Civil em um lixão de Rosário Oeste | Foto: Divulgação

Um jovem de 26 anos teve o coração arrancado do corpo em mais um episódio hediondo na guerra entre facções criminosas no Mato Grosso. A execução da vítima foi gravada pelos criminosos e divulgada em grupos de mensagens. Segundo informações, o homem teria encomendado a morte de um dos traficantes líderes da cidade vizinha, mas acabou sendo morto depois que a execução do crime não ocorreu como planejado.

Thaison Silva de Morais foi encontrado pela Polícia Civil em um lixão de Rosário Oeste, município próximo de Cuiabá. Os agentes chegaram ao local por meio de uma denúncia. No relato, a pessoa apontava que a vítima estava amarrada com fios de energia e apresentava perfurações no peito.

Ao que tudo indica, Thaison Morais foi torturado e morto após ter caído em uma emboscada de membros da facção rival. A polícia prendeu um homem suspeito de ter participado da ação. Ele deve responder pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Os agentes chegaram até o bandido por meio das filmagens da execução, na qual os assassinos aparecem arrancando o coração de Thaison Morais do tórax com ele ainda vivo enquanto mencionam nomes de outras pessoas. A polícia acredita se tratar de outros alvos da facção.

| Autor: