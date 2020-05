Vídeo: Policial militar espanca esposa e Justiça concede liberdade

Tarcísio ainda ameaçou a mulher e a filha de morte com sua arma | Foto: Divulgação

O Cabo da Polícia Militar Tarcísio de Assis Nunes foi flagrado espancando a esposa no quintal da residência em que o casal mora com a filha de 6 anos, no Rio de Janeiro.

Nas imagens de câmeras de segurança, obtidas com exclusividade pelo jornal Extra, o agressor derruba a vítima no chão e bate em seu rosto com um chinelo. Segundo ela, a agressão continuou dentro da casa e Tarcísio ainda ameaçou a mulher e a filha de morte com sua arma e atirou para cima.

O caso aconteceu no dia 13 de abril e o Cabo foi preso no dia 17, porém, em menos de duas semanas, ele foi solto pela justiça. A Polícia Militar informou que Tarcísio está afastado do trabalho para tratamento de Saúde.

