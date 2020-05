Vídeo: Avião caiu com Gabriel Diniz era ilegal, diz Anac

Gabriel Diniz, de 28 anos, autor do hit "Jenifer", morreu no dia 27 de maio | Foto: Divulgação

Quase um ano após a morte do cantor Gabriel Diniz , a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) concluiu que a aeronave que transportava o artista era ilegal e autuou o Aeroclube de Alagoas, proprietário do táxi aéreo.

A investigação aponta que o avião estava registrado na categoria "instrução" e não poderia prestar serviço fora da sua finalidade. A investigação foi encaminhada à Polícia Federal.

Gabriel Diniz, de 28 anos, autor do hit "Jenifer", morreu no dia 27 de maio após a queda de um avião, no sul de Sergipe. Além do artista, o piloto Linaldo Xavier e o copiloto Abrãao Farias morreram.

