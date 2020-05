Presidente do STF é internado às pressas com sintomas de Covid-19

O ministro procurou o hospital também por causa de um abscesso | Foto: Divulgação

Após apresentar sintomas da Covid-19, o presidente do Superior Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli foi hospitalizado no sábado (23). Neste domingo (24), a assessoria de imprensa confirmou o afastamento do presidente e a internação dele. Segundo nota, Toffoli está bem e "respira normalmente, sem ajuda de aparelhos.

Toffoli apresentou alguns sintomas da Covid-19 e foi até o hospital para a drenagem de um pequeno abscesso. Ele vai se afastar da função pelo período de sete dias.

Na quarta-feira passada, Toffoli fez um exame para detectar a infecção pelo novo coronavírus, mas o resultado havia sido negativo.