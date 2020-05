Vídeo: homem arremessa cachorro por cima de muro no Pará

Em um vídeo que circula na redes sociais, um homem identificado como Rafael Lambert Cavalheri, 30 anos, joga um cachorro pelo muro de uma residência. A cena causou revolta em diversas pessoas, que denunciaram o fato à Polícia Civil do município. O caso ganhou repercussão após o vídeo ser divulgado nas redes sociais no domingo (24).

O caso aconteceu no dia 22 de maio, no bairro Centro, durante um churrasco entre amigos. A situação foi filmada por uma das pessoas que estava participando da confraternização, no município de Placas, no Oeste do Pará.



No vídeo aparece Rafael segurando o cachorro pelo pescoço e próximo ao rabo, enquanto alguém grita "valendo". O homem arremessa o animal por cima do muro. O cão cai de uma altura próxima 4 metros do outro lado do terreno. Depois de jogar o cachorro, as pessoas riem da situação.



A Associação de Proteção ao Animais de Altamira (APATA) chegou a divulgar o vídeo e pedir ajuda para identificar o homem.

Polícia

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar conseguiu identificar o homem que arremessou um cachorro por cima do muro. Rafael Lambert Cavalheri, de 30 anos, confessou o crime.

Conforme as investigações, uma denúncia anônima à Polícia Militar deu o pontapé para a identificação das pessoas. Após receberem o vídeo, uma equipe foi até a casa onde o crime teria acontecido. As pessoas que se encontravam na residência ainda tentaram se esconder.

Rafael foi detido e levado à delegacia para prestar depoimento. Ele confessou que tinha arremessado o cachorro e não deu justificativa sobre o ato.

Médico veterinário está cuidando do cachorro | Foto: Divulgação

O homem vai responder pelo crime de maus-tratos. Outras pessoas que estavam na casa, inclusive o dono, que presenciaram o crime também vão responder por omissão. Elas ainda estão sendo ouvidas.

O agressor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida. Não foi aplicada multa em relação ao caso.

Cachorro

Apesar de o cachorro estar dentro da casa, ele não pertencia a nenhuma das pessoas que estava na residência.

Em nota, a prefeitura de Placas informou que o ato com o cachorro foi "impensado e desumano" provocado por uma pessoa que não mora no município - Rafael é natural de Uruará (PA). O animal foi encontrado, não sofreu lesões ou traumas. Ele foi resgatado e está sob cuidados de um médico veterinário.

Veja o vídeo: