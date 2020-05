Família de modelo baleada não acredita na versão dada pelo delegado

A família da jovem não acredita na versão dada pelo delegado | Foto: Divulgação

Uma semana após a morte da modelo Priscila Delgado, de 27 anos, o crime ainda é um mistério para a polícia e familiares da vítima. Ela morreu após ser baleada no peito no apartamento do namorado, Paulo Bilynskyj, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, no último dia 20.

A família da jovem não acredita na versão dada pelo delegado, de que ela atirou nele para tentar matá-lo e depois se suicidou.

Paulo, de 33, está internado e ainda não prestou esclarecimentos à polícia. Ele foi baleado na mão, fígado, tórax e bacia.

Veja reportagem