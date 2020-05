Vídeo: Homem forja acidente para matar a ex-namorada

Um dos suspeitos é o ex-namorado da vítima e está foragido | Foto: divulgação





A Polícia Militar está à procura de um homem que forjou um acidente para matar Nayara da Silva, de 21 anos, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo.

A jovem saiu de moto do mercado em que trabalhava e imagens de câmeras de segurança mostram um carro a seguindo. Na rodovia Padre Manoel da Nobrega, o veículo causou o acidente e Nayara caiu no chão. Ela se levantou, mas acabou atropelada por outro carro que vinha atrás e morreu no local.

Pela placa, a polícia chegou aos suspeitos. Um deles era ex-namorado da vítima e está foragido. O comparsa foi identificado e confessou que planejaram a colisão.

Veja a reportagem:

| Autor: