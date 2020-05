Viagens de ônibus têm mudanças para combater transmissão da covid-19

Devido à pandemia causada pela nova mutação do coronavírus, regras inéditas têm sido criadas para ajudar a conter proliferação do vírus. Ao redor do mundo inteiro, várias medidas têm sido adotadas para impedir a rápida propaganda do vírus.

Muitas empresas do segmento de transportes, como a Viação Garcia , por exemplo, têm seguido as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). As companhias de viagens terrestres se colocaram à disposição do Ministério da Saúde para divulgação e adoção de medidas contra a propagação do vírus.

Segundo informações obtidas por meio da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), a orientação é que as instituições associadas sigam os protocolos de prevenção contra a COVID-19, recomendados pelo Ministério da Saúde, para prestação de serviços para os passageiros.

A Abrati, responsável por orientar as empresas, tem reforçado a necessidade da higienização dos ônibus. Além de orientar, também, que redobrem a atenção quanto à disponibilidade de sabão e álcool nos sanitários, disponibilizando álcool em gel nos locais de atendimento no embarque.

Pelo fato da transmissão do vírus acontecer por meio de gotículas respiratórias, também existe a orientação quanto ao uso de máscaras e luvas, além do conselho para evitar aglomerações e levar as mãos ao rosto.

Efeitos da pandemia pelo Brasil

No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a rodoviária ficou fechada por 32 dias, tendo sua reabertura prevista para o próximo 2 de maio. Os ônibus intermunicipais da cidade só poderão circular com 50% de sua capacidade total. Essas medidas foram adotadas como forma de seguir as recomendações feitas pela OMS.

Há notícias de viagens clandestinas que ainda têm acontecido, como forma de burlar as novas regras impostas, mas, em Campo Grande, por exemplo, segundo o secretário Valério Azambuja, motoristas e, até mesmo, passageiros poderão ser presos por colocarem a população em risco.

Já em relação aos ônibus e outros meios do transporte público, várias medidas similares têm sido adotadas para contenção do vírus. No último dia 27 de abril, o Governo do Estado de São Paulo anunciou que vai vetar o acesso do público que não estiver de máscara ao metrô e trens da CPTM.

Entretanto, eles pretendem distribuir os equipamentos gratuitamente, durante sete dias, para os usuários e passageiros do sistema de transporte público. Contudo, ainda não foi estabelecida uma data para definir o início da distribuição e fiscalização da nova medida.

Outras grandes capitais têm tomado medidas similares. Um exemplo é Nova Iorque, nos Estados Unidos, que ressalta a importância de se evitar aglomerações ao máximo, pois essa ainda é a atitude mais efetiva.

Dentro dos trens se nota, por exemplo, mais funcionários realizando a higienização dos vagões com maior frequência e cuidado que antes. Além disso, outra medida de contenção adotada é a redução na frota de todos esses meios de transporte.

Porém, os trabalhadores dos ônibus têm manifestado suas insatisfações com o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) necessários para a realização segura do trabalho. Faltam máscaras, álcool em gel e luvas.

Até a data em que este texto foi escrito, segundo informações fornecidas pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, contabilizam 15 mortes na categoria por conta do coronavírus. Além de mais 11 suspeitas, aguardando confirmação.

Apesar disso, segundo um trabalhador da empresa Via Sudoeste, a jornada de trabalho dos funcionários permanece a mesma, sem redução. Há casos de motoristas afastados por estarem dentro do grupo de risco, o que faz com que os colaboradores na ativa acabem cumprindo uma carga horária maior, sem receber mais por isso.

*Com informações da assessoria