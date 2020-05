Anonymous sugere que Bolsonaro pode ter vínculo com acusado de tráfico

O grupo hacker Anonymous entrou nos protestos antirracistas contra a morte de George Floyd, após ser asfixiado pelo policial Derek Chauvin em Minneapolis (EUA). A legião afirmou que em breve divulgará crimes de políticos e da polícia norte-americana. Na ocasião aproveitaram para pedir que brasileiros investiguem as ligações de Bolsonaro com o empresário John Casablancas, acusado pelo grupo de ser traficante e pedófilo. A notícia foi publicada por Yahoo.

"Algo que as pessoas devem olhar no Brasil é investigar se Bolsonaro tem algum vínculo com o traficante e estuprador de crianças John Casablancas, um associado próximo de Trump que atuou como proxy para os negócios de Trump no Brasil sob algum cargo obscuro e indefinido”, escreveu Anonymous, em sua conta oficial no Twitter.

Na madrugada deste domingo (31), o grupo também invadiu rádios para rodar um áudio feito por eles para anunciar seus próximos passos. Um vídeo também foi publicado nas redes sociais, e com 'voz de robô' narra a posição dos hackers frente aos protestos nos Estados Unidos.

Após a divulgação do vídeo, o site da polícia de Minneapolis estava fora do ar. Na rede social, o Anonymous ainda citou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), sugerindo uma investigação da ligação entre ele e o líder norte-americano.

Leia abaixo a mensagem divulgada pelo Anonymous:

“Policiais que matam pessoas e cometem outros crimes precisam ser responsabilizados, como todos nós, caso contrário eles acreditarão que têm licença para fazer o que quiserem. Você dirá que este é apenas o trabalho de algumas ‘maçãs podres’, mas o que dizer dos oficiais que permanecem e não fazem nada enquanto cometem ofensas contra as pessoas que encontram, e os departamentos de polícia como o seu, que se recusam a processar esses criminosos como se fossem um dos cidadãos que eles juraram proteger. As pessoas já se cansaram dessa corrupção e violência de uma organização que promete mantê-las seguras. Depois dos eventos dos últimos anos, muitas pessoas agora estão começando a aprender que você não está aqui para nos salvar, mas sim para nos oprimir e realizar a vontade da classe dominante criminal. Você está aqui para manter a ordem das pessoas no controle, não fornecer segurança para as pessoas que estão sendo controladas. De fato, você é o próprio mecanismo que as elites usam para continuar seu sistema global de opressão, e o mundo finalmente está começando a acordar para isso, e eles estão ficando cada vez mais zangados toda vez que veem sangue desnecessariamente derramado sem consequências. Esses oficiais devem enfrentar acusações criminais, e o oficial [Derek] Chauvin, especialmente, deve enfrentar acusações de assassinato. Infelizmente, não confiamos na sua organização corrupta para fazer justiça, então estaremos expondo seus muitos crimes ao mundo. Nós somos Legion. Nos aguarde”





