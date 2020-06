Vídeo: Menino herói pula em rio para salvar irmão e morre afogado

O corpo da criança foi encontrado a 9 km do local do afogamento | Foto: Divulgação

A alegria de uma família terminou em tragédia no Distrito Federal. Um grupo de pessoas se divertia na margem do Rio Descoberto, durante a tarde do último domingo (31), quando um acidente aconteceu.

O irmão caçula, de apenas nove anos, brincava quando foi arrastado para a parte mais funda do rio. Vendo que ele não conseguia voltar à superfície, o irmão de 11 anos pulou para resgatá-lo. O caçula, então, conseguiu se segurar, mas o mais velho não voltou à margem.

Mais de 20 agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) trabalharam no salvamento do garoto, mas o encontraram já sem vida a nove quilômetros do local. O mais novo recebeu atendimento médico, e passa bem.

