Acordo evitará que desempregado tenha auxílio emergencial negado

Brasília - A Justiça Federal de Minas Gerais homologou um acordo para que o governo passe a considerar informações mais atualizadas no cadastro do auxílio emergencial de R$ 600. O entendimento deve resolver uma falha que vinha fazendo com que pessoas que perderam o emprego no ano passado tivessem o benefício negado indevidamente.



O acordo foi firmado após a Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério Público Federal (MPF) entrarem com ações contra a União para que fossem feitos ajustes no sistema de concessão do auxílio. O compromisso de fazer as alterações no sistema foi firmado pelo governo, pela Dataprev e pela Caixa Econômica Federal.

O principal ponto da conciliação diz respeito ao uso de bases de dados para análise dos pedidos. O procedimento adotado até então, privilegiava as informações obtidas na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), que é defasada em um ano. Assim, quem saiu do emprego no ano passado e está desempregado até hoje aparece nesse cadastro com o vínculo ativo.

Estar desempregado é um dos critérios para conceder o auxílio emergencial, criado em abril pelo governo para mitigar os efeitos da crise do coronavírus sobre a população mais vulnerável. A checagem pela RAIS, portanto, fez com que parte desse público não tivesse acesso ao benefício.

No acordo, ao qual o GLOBO teve acesso, o governo federal explicou as dificuldades de analisar mais de 100 milhões de pedidos, mas se comprometeu a "manter a adoção de providências contínuas de atualização dos bancos de dados oficiais, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS e o e-Social, para evitar a defasagem de informações sobre situação de desemprego, de modo a permitir a superação da desatualização de dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS", conforme o documento, homologado pela 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais.

O que foi definido é que a partir deste acordo, a Dataprev vai considerar as atualizações do CNIS e do eSocial que são feitas pelo empregador. Esse sistema é atualizado mensalmente — explicou a defensora pública da União em Belo Horizonte Carolina Godoy Leite, que participou das negociações.



Segundo a defensora, trabalhadores que tiveram benefícios negados terão que fazer o pedido novamente:

— Essas pessoas precisam fazer um novo requerimento. Não será feita uma revisão administrativa automática.