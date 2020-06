Brasileiros deixam o país em busca de segurança e conforto no exterior

Manaus – Em 2019, a pesquisa Expat Insider considerou o Brasil como o 4° pior país para estrangeiros viverem e trabalharem. Com diversos problemas econômicos e sociais, o país carrega uma imagem negativa no próprio cenário nacional, se comparado a outros países, fazendo com que muitos brasileiros tenham o sonho de deixar o país e tentar a vida no exterior com expectativas de alcançar uma qualidade de vida digna.

Devido fatores como a desigualdade social, violência e a instabilidade política e econômica, 91% dos brasileiros desejem deixar o país em busca de oportunidades melhores de trabalho no exterior. O estudo foi feito ainda em 2019 pela companhia de recrutamento e seleção Talenses e destacou que 35% dos brasileiros afirmam que o desejo de conhecer novas culturas é o fator motivador da mudança. Este é o caso do profissional de relações públicas Valber Araújo, que sempre quis criar suas próprias raízes em um lugar novo, conhecer o mundo e poder contar sua história.

“Desde pequeno, eu sempre falava em morar fora do Amazonas. Ao crescer, eu percebi os inúmeros problemas do Brasil. Vendo agora a crise política e social em que vivemos, eu só tenho mais certeza que não sairemos disso tão certo. É revoltante ver a desigualdade em um país que poderia ser o mais rico do mundo, então gostaria de viver em um país mais estável”, justificou.

Valber possui uma viagem planejada para morar na Alemanha no fim de 2021 e destacou que a paixão pela cultura alemã e a atual estabilidade política e econômica foram os critérios para a mudança. O profissional destacou sobre seus planos para a residência no exterior e a expectativa para seu novo lar.

“Pretendo, inicialmente, tentar conseguir um mestrado em alguma universidade de lá e tentar bolsa integral. Caso não aconteça, vou buscar emprego na minha área ou em outra em que eu posso atuar por um tempo e organizar as necessidades, contudo vou em busca de oportunidades melhores no geral”, destacou Araújo.

Oportunidades

De acordo com um estudo feito pela Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior (Abracomex), os países que mais recebem brasileiros que buscam um recomeço são: Estados Unidos, Portugal, Canadá, Irlanda, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e Suécia. O estudo destaca ainda que ao escolherem os países em irão morar, os brasileiros buscam melhores oportunidades salariais e educativas.

Para a estudante de idiomas Vitória Miranda, que reside na Suécia há mais de dois anos, o país oferece oportunidades diferenciadas às pessoas que buscam investir em cursos e qualificação profissional, além de caminharem para uma qualidade de vida maior compactado ao Brasil.

“A vida no exterior, dependendo do país escolhido, é muito melhor que no Brasil. Alguns empregos que no país brasileiro são considerados simples, no exterior tem uma remuneração maior. A saúde, estudo e segurança também são diferenciados. Na Suécia, por exemplo, o sistema de estudo girar em torno 100% do aluno. Pessoas que dominam o idioma sueco ou inglês encontram boas oportunidades de trabalho sem precisar de graduação e podem ter uma vida completamente estável financeiramente”, explicou.

Vitória destacou ainda que pequenas coisas como estruturas, transportes públicos e questões sociais trazem grandes mudanças aos países do exterior.

Ainda de acordo com a Abracomex, os Estados Unidos é um dos países que mais recebem brasileiros devido as boas oportunidades salariais fazendo com que 1,4 milhões de brasileiros residam em solo-americano. Isso acontece devido o salário do país americano ser 7,2 vezes maior se comparado no Brasil, mesmo para aqueles que não possuem nível superior.

Foi em busca de um melhor retorno financeiro que o professor de jiu-jitsu, que preferiu não se identificar por ainda passar pelo processo do visto de cidadania americano, decidiu deixar o Brasil e seguir carreira profissional no país americano. O professor reside no estado de Virginia e destacou algumas características do estilo de vida americano.

“Me apaixonei pela qualidade de vida do país ainda em 2014 quando vim apenas para visitar, desde então passei a me preparar para morar aqui e conseguir realizar esse sonho em fevereiro deste ano. Nos Estados Unidos, é possível conquistar uma casa, carro e guardar dinheiro para viagens ganhando apenas um salário mínimo, pois aqui o estilo de vida é mais acessível se comparado ao Brasil, onde muitas pessoas mal conseguem sobreviver com a mesma quantia”, contou.

O brasileiro afirmou ainda que não pretende retornar ao país de origem para morar e que ao se estabilizar planeja levar a filha para residir ao seu lado em solo americano.

“Sinto muita saudade da família no Brasil, mas entendo que a condição atual do país não é favorável. E acima de tudo, sou pai e sempre busquei oferecer o melhor a minha filha e sei que aqui ela terá grandes oportunidades nos estudos, em breve pretendo estar vivendo tudo isso ao lado dela, pois vale a pena”, finalizou o professor.

Segurança

Assim como os demais brasileiros, a acadêmica de jornalismo Taciana Martins sempre carregou o sonho de morar no exterior. Antes de concluir a graduação em Jornalismo, a estudante decidiu realizar intercâmbio na Universidade de Porto, em Portugal e ao ter experiência com o estilo de vida em Portugal afirmou que não pretende voltar ao Brasil.

"Eu sou de Porto Alegre e quando vim para cá era para fazer somente um semestre de intercâmbio e retornar ao Brasil, mas hoje não quero mais voltar por uma questão de bem-estar e segurança aqui eu tenho o meu direito de ir e vir sem ser exposta a casos de violência extrema. Apesar de gostar muito do Brasil, nesse momento eu gostaria de estender a experiência aqui", explicou.

Taciana ressaltou ainda que analisou grandes oportunidades profissionais no país português e apesar de ter tomado a decisão de permanecer no local, acredita que nesse momento seja a melhor escolha.

"Quero muito voltar e concluir minha graduação, mas ao mesmo tempo eu estou pensando em fuçar por mais dois anos em Portugal até mesmo por uma questão profissional, jornalistas sofrem ataques diariamente no Brasil do próprio presidente, isso me faz ter medo de exercer minha profissão. Então, por hora acredito que Portugal pode trazer muitas realizações para mim", analisou Martins.