Patroa pede perdão em carta à mãe de menino que caiu de prédio

A patroa de Mirtes, Sari Gaspar, mora em um apartamento do conjunto conhecido como "Torres Gêmeas", no bairro de São José. Ela foi presa por homicídio culposo, pagou fiança de R$ 20 mil e está respondendo em liberdade | Foto: Reprodução

RECIFE- A dona de casa Sari Gaspar, patroa da mãe do menino Miguel, que caiu do 9º andar de um prédio no Centro do Recife, na terça-feira (2), pediu perdão à funcionária, por meio de uma carta. O menino ficou sobre a guarda da empregadora, enquanto a funcionária passeava com o cachorro da família, momento em que ocorreu o acidente, que levou o menino à morte.

O menino Miguel caiu por querer ir com a mãe e ter sido colocado sozinho em um elevador. Como não soubesse controlar os botões, foi parar no 9º andar, de onde caiu.

A patroa de Mirtes, Sari Gaspar, mora em um apartamento do conjunto conhecido como "Torres Gêmeas", no bairro de São José. Ela foi presa por homicídio culposo, pagou fiança de R$ 20 mil e está respondendo em liberdade. "Não tenho o direito de falar em dor, mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida”, escreve a empregadora da doméstica.

Veja a íntegra da carta



Como mãe, sou absolutamente solidária ao seu sofrimento. Miguel é e sempre será um anjo na sua vida e na sua família. Não há palavras para descrever o sofrimento dessa perda irreparável. Nunca, mas nunca mesmo, pude imaginar que qualquer mal pudesse acontecer a Miguel, muito menos a tragédia que se sucedeu. Te peço perdão. Não tenho o direito de falar em dor, mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida. Estou sendo condenada pela opinião pública como historicamente outros foram. As redes sociais potencializam o ódio das pessoas. Tenho certeza que a Justiça esclarecerá a verdade. Na nossa casa sempre sobrou carinho e amor por você, Miguel e Martinha. E assim permanecerá eternamente. Rezo muito para que Deus possa amenizar o seu sofrimento e confortar seu coração.

Sarí Gaspar

Leia mais:

Após cair de nono andar de prédio, morre criança de cinco anos