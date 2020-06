Cadastro do auxílio emergencial também é feito nos Correios

O Ministério da Cidadania e os Correios firmaram uma parceria para atender à população mais vulnerável, sem acesso a meios digitais, que ainda não conseguiu solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. A partir desta segunda-feira (8), as mais de seis mil agências da estatal, presente em todos os municípios do país, estão habilitadas a fazer o cadastramento de quem precisa do benefício.

A expectativa é realizar até 27 milhões de atendimentos. Quem não tem acesso aos meios digitais terá o cadastro feito gratuitamente por funcionários dos Correios.

Os demais interessados que possuem condições de acesso à internet devem fazer o cadastro no aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal ou da Dataprev, como já acontece.

“Há uma porção importante da sociedade brasileira que é ainda mais vulnerável e que precisa de ajuda para fazer o cadastramento. Então, esse convênio é importante porque os Correios têm uma vasta capilaridade em todas as cidades brasileiras. As agências dos Correios, já a partir desta segunda-feira, estão preparadas para receber as pessoas”, afirmou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

Para o presidente dos Correios, general Floriano Peixoto Vieira Neto, o contrato assinado na última sexta-feira (5) é uma oportunidade para a empresa reafirmar seu compromisso social. “Para os Correios, essa é uma missão que vai além de colocar à disposição do cidadão a nossa rede de agências. É com orgulho e comprometimento que os nossos empregados se dispõem a atender e aproximar os brasileiros nesse momento de dificuldade que atravessamos”, ressaltou.