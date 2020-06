Dia dos Namorados: em diferentes países, casais comemoram à distância

Manaus – O Dia dos Namorados é comemorado em todo o mundo, considerado uma das datas mais românticas do ano. A comemoração leva casais a celebrarem a união de ambos em restaurantes, cinemas, hotéis e demais locais públicos. Com a pandemia do coronavírus e as medidas de isolamento impostas no mundo, esse ano a comemoração será em casa.

A data é comemorada no dia 12 de junho na maioria dos países do mundo e é responsável por movimentar milhões quando se trata de compras para presentear os parceiros. Em países como os Estados Unidos é possível perceber diversos casais em restaurantes, parques, cinemas e até mesmo reunidos para olharem as estrelas. Outra tradição no país americano são os presentes feitos à mão; o envio de chocolates, buquês de rosas, pelúcias, roupas, joias e perfumes também são opções de presentes para os americanos.

Já na China, por exemplo, a data é comemorada duas vezes. A primeira para rituais destinados aos casais, como o lançamento de lanternas flutuantes no céu para desejar sorte na relação; e a segunda é a troca de presentes que leva milhões de pessoas às ruas em busca do presente perfeito. No entanto, esse ano, a movimentação não será a mesma em ambos os países devido à pandemia. No país chinês, a população deixou para trás até mesmo a entrega de flores, por medo do contágio, fazendo com que as vendas de flores caíssem 70%; já para os americanos o jeito foi fazer compras online e deixar as comemorações para o ano que vem.

Brasil

Para os brasileiros a data não será diferente dos demais países. Comemorada em 12 de junho, os casais brasileiros costumam se dedicar ao máximo para presentear seu amor. Com as medidas de isolamento, muitos amantes precisaram continuar respeitando a quarentena e optar por opções de comemoração em casa. No entanto, a situação será ainda mais complexa para quem namora à distância, que precisou mudar os planos devido ao cancelamento dos voos. É o caso da acadêmica de jornalismo Sâmia Sarmento que não poderá visitar seu namorado no Rio de Janeiro por conta da atual situação do país.

“Moro em Manaus e ele no Rio de Janeiro e tínhamos planos de passar o Dia dos Namorados juntos, mas, com tudo que está acontecendo, não conseguimos tirar férias e precisamos deixar a viagem para o fim do ano. Se tudo der certo estaremos juntinhos”, afirmou.

Namorando há oito meses, Sâmia diz que, mesmo à distância, o casal não deixará de comemorar essa data tão especial.

Para os casais, a data não pode passar em branco, mesmo à distância | Foto: Arquivo Pessoal

“Vamos fazer um jantar virtual por ligação de vídeo, estou inclusive combinando com uma amiga dele para comprar algumas coisas que marcaram nossos dias no Rio, como um Guaravita, conchinhas e outros itens fofos, colocar em uma caixa e ela entrega para ele antes do jantar”, explicou Sarmento.

A acadêmica destacou ainda que será a primeira vez que o casal fará um jantar romântico, e a expectativa é de que eles comemorem como se estivessem juntos, sempre com carinho e respeito.

O mesmo vai acontecer para a acadêmica de jornalismo Clara Toledo que, mesmo com o fuso horário, irá se esforçar para montar um momento romântico a dois.

“Eu moro em Portugal e ele em Manaus, estamos há três meses sem nos ver e pretendemos fazer um jantar por vídeo. O que complica é que são cinco horas de diferença, mas tudo tem jeito para quem quer, inclusive aproveitei, na época, e encomendei uma 'surpresinha' em uma doceria que irá entregar o presente na casa dele”, ressaltou.

Segundo Clara, a data deve ser comemorada de maneira ainda mais especial entre os casais que enfrentam a distância diariamente.

“Devemos colocar sempre esforço e amor em qualquer ocasião, pois o objetivo é que nenhuma distância atrapalhe os motivos que temos para comemorar. Claro que não é a mesma coisa, o olho no olho, o toque, o carinho, as risadas fazem falta, mas temos amor de sobra e seguimos tentando, nos esforçando para fazer a distância ser o menor dos nossos problemas”,

Comemoração

Para alguns casais, a comemoração da data precisou ser adiantada. A militar Rayane Oliveira reside em Brasília e namora à distância há quatro anos com o noivo que mora no Rio de Janeiro. Ela contou que precisou antecipar a comemoração para poder aproveitar o parceiro ao seu lado.

Durante a visita, o casal conseguiu comemorar antecipadamente | Foto: Arquivo Pessoal

"Ele veio me visitar há umas duas semanas e resolvi fazer uma surpresa para ele. Planejei um dia especial para nós. Fiz um café da manhã surpresa, montamos um cinema em casa durante a tarde e, ao fim do dia, pedimos nossa comidinha preferida para o jantar, foi o nosso jeito de comemorar e estava tudo perfeito”, destacou.

Oliveira ressaltou ainda que, mesmo com a comemoração antecipada, os amantes estão planejando um programa juntos no próximo dia 12 para que a data não passe em branco.

“Estamos planejando fazer chamada de vídeo e também assistir a um filme juntos. Vamos dar um play no filme que escolhemos simultaneamente e assistirmos “juntos”. Não poderemos estar juntos fisicamente, mas emocionalmente sempre”, finalizou a militar.