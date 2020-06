Pazuello vira meme ao ligar Norte e Nordeste ao Hemisfério Norte

Um assunto foi um dos mais comentados no Twitter | Foto: Divulgação

Em reunião com ministros na terça-feira (9), o General Pazuello, que assumiu o cargo interino de Ministro da Saúde , fez declaração equivocada ao afirmar que onda crescente de coronavírus ao Norte e Nordeste do país estaria ligada "ao inverno do Hemisfério Norte".

Em todas as regiões do Brasil, que estão localizadas no Hemisfério Sul, o período de inverno vai de junho até setembro. No Hemisfério Norte, de forma mais rigorosa, vai de dezembro até março.

"Para efeitos da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do Hemisfério Norte. São as datas do hemisfério Norte em termos de inverno. E ao Centro-Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é o restante do país que está mais ligado ao inverno do hemisfério sul, que tá começando agora, junho, julho e agosto," disse Pazuello.

Após a declaração, imediatamente surgiram diversos memes na internet. Ao final do dia, os termos "Norte e Nordeste" e "Pazuello" estavam na lista de assuntos mais comentados do Twitter. Personalidades como o humorista Marcelo Adnet e a cantora Daniela Mercury entraram na brincadeira.

Diferente do que afirmou Pazuello, O Norte e Nordeste do Brasil ficam no Hemisfério Sul. O inverno nas regiões acontece no meio do ano, com inicio em junho. No Hemisfério Norte, o inverno começa em dezembro.

Veja o vídeo:

