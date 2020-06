Homem invade estúdio da Rede Globo e faz repórter de refém

| Foto: Reprodução

Manaus- A Rede Globo de Comunicação foi invadida por um homem ainda não identificado na tarde desta quarta-feira (10). Ele adentrou na emissora de televisão situada no Estado do Rio de Janeiro e começou a gritar: Globo Lixo!. Testemunhas no local afirmaram pela internet, que o homem estava com uma faca na mão, intimidou uma repórter e a fez refém.

Ainda não é possível saber, onde e como este homem conseguiu driblar a segurança e entrar pela portaria da empresa. Na internet, em meio há muitos comentários, o Twitter do Metrópoles informou que de acordo com fontes do perfil, o sujeito pedia para falar com a jornalista e âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos.

“Quando a Renata apareceu, o cara soltou a faca como combinado e levantou a blusa. Foi preso em seguida”, segundo a fonte do perfil.

Comentários de usuários no Twitter | Foto: Reprodução

A polícia do Rio já esteve no local para atender a ocorrência e até o momento, a Globo não se pronunciou sobre o ocorrido. No Twitter, os internautas fizeram várias declarações e o assunto foi um dos mais comentados na rede. “Que loucura! O Brasil virou um grande hospício” disse um dos internautas.

O apresentador da emissora carioca, Luciano Huck, também, se pronunciou sobre a violência ocorrida.

Minha solidariedade à repórter Marina Araújo, feita refém hj na @RedeGlobo. Episodio covarde, triste, deplorável. Espero q ela esteja bem. Uma barbárie contra todos nós da comunicação. Marina Araújo representa a imprensa, que defende uma sociedade livre, pacífica e democrática. — Luciano Huck (@LucianoHuck) June 10, 2020