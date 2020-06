Contrariando o STF, Anvisa proíbe homossexuais de doarem sangue

Manaus - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) segue com uma norma de 2014, em que proíbe a doação de sangue por homossexuais que tenham tido relações sexuais nos últimos 12 meses. A decisão do órgão de continuar com a orientação vem após o Supremo Tribunal Federal (STF) considerar a norma preconceituosa, já que ela dá a entender que todo LGBT tem doenças sexualmente transmissíveis.

Em um novo ofício publicado pela Anvisa, os hemocentros de todo o País ficam orientados a não seguirem a decisão do STF que barrou a norma. O órgão indica que os espaços de doação de sangue continuem com a restrição para LGBT até que haja 'conclusão total' do processo que tramita no Supremo.

Ministros do STF ouvidos pelo jornal Estadão alertaram, no entanto, que a queda da norma já vale desde o momento em que o julgamento foi realizado, ainda no início de maio. A maioria dos magistrados considerou inconstitucional a regra.

Em nota para o EM TEMPO, a Anvisa manifestou o mesmo entendimento de preferir aguardar o fim do processo, embora a decisão já devesse estar valendo.

"A Anvisa aguarda a publicação do acórdão do STF sobre o julgamento para analisar as medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive eventual apresentação de recurso sobre o tema. Assim sendo, enquanto não houver o julgamento final da ação, estão mantidas as normas vigentes", diz a nota.

Julgamento no STF

A decisão de permitir a doação de sangue por homens gays e bissexuais foi apresentada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543, que foi ajuizada em junho de 2016 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

O processo estava parado desde 2017, quando o ministro Gilmar Mendes havia pedido para análise. No entanto, a crise gerada pelo novo coronavírus e o pedido de doação de sangue por boa parte dos hemocentros brasileiros, inclusive o do Amazonas, fez com que o tema voltasse à pauta da suprema corte brasileira. A Defensoria Pública da União (DPU) chegou a se manifestar e pedir que o processo fosse julgamento o mais breve possível dada a pandemia de Covid-19, que reduziu o ritmo de doações no País.

Dos 11 ministros, sete votaram a favor da diminuição de restrição para a doação de sangue por homens gays, bissexuais e trans. O relator da ação, ministro Edson Fachin, votou pela inconstitucionalidade da proibição.

Edson Fachin foi seguido em seu voto por outros seis ministros | Foto: Arquivo/Agência Brasil

"Não se pode tratar os homens que fazem sexo com outros homens e/ou suas parceiras como sujeitos perigosos, inferiores, restringindo deles a possibilidade de serem como são, de serem solidários, de participarem de sua comunidade política. Não se pode deixar de reconhecê-los como membros e partícipes de sua própria comunidade. Isso é tratar tais pessoas como pouco confiáveis para ação das mais nobres: doar sangue”, apontou Fachin, em seu voto.

Já o primeiro voto contrário à decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Na defesa da posição, o decano apontou que deveria haver a doação de sangue por homens gays e bissexuais, mas desde que o sangue colhido fosse utilizado apenas após teste imunológico para saber se havia risco de doenças infecciosas contraídas pelo doador.

Alexandre de Moraes foi seguido em seu voto por outros três ministros | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Relatos de preconceito

No Amazonas, não faltam relatos de quem tentou ajudar com a doação de sangue e foi barrado ainda na entrevista. Os relatos estão disponíveis em uma reportagem do EM TEMPO e pode ser acessada aqui .

