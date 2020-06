Ministério da Saúde lança campanha de doação de sangue 2020

O Ministério da Saúde lançou nesta sexta (12) a Campanha Nacional de Doação de Sangue 2020. Com a medida, a pasta pretende manter as doações durante o período da pandemia do novo coronavírus , estabelecendo medidas de distanciamento social e de higiene nos hemocentros de todo o país.

O ministério reforça que a doação é necessária para manter os estoques de sangue para atendimentos de emergência, cirurgias de grande porte e tratamento de pessoas com doenças crônicas. De acordo com os dados apresentados, 2020 é o 4° ano de queda no número de doações.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, não ter ingerido ingerir álcool nas últimas 12 horas, pesar no mínimo 50 kg e estar em boas condições de saúde.

Segundo Rodolfo Duarte, coordenador de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, todas as medidas estão sendo tomadas para evitar a contaminação pela covid-19 nos locais de coleta.

“Agradeço a toda população brasileira que ajudou ao longo desses anos e peço a colaboração para que continue comparecendo ao hemocentro porque é seguro. Nós garantimos a segurança com todas as medidas que estão sendo tomadas em todos os estados para receber vocês em segurança e para que vocês tragam essa segurança para aquelas pessoas que precisam dentro dos hospitais e nos ambulatórios de tratamento”. disse.

De acordo com a pasta, em 2019, houve queda de 2,5% no número de bolsas de sangue coletadas em todo o país. Em 2018, foram registradas 3.290.867 frequências de coletas. No ano passado, foram 3.271.824 coletas.

Pela análise de perfil, 60% dos doadores são homens e 40% são mulheres. 63% dos doadores são maiores de 29 anos

De acordo com o ministério, 1,6% da população brasileira (16 a cada mil habitantes) doa sangue. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que 1% da população seja doadora.

A campanha, que também foi lançada em comemoração Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, será veiculada a partir de hoje no rádio, na televisão e na internet.

Atualização de casos

Segundo o boletim epidemiológico de hoje, o número de casos confirmados de covid-19 subiu para 828.810. Há, atualmente, 421.919 casos em acompanhamento. O boletim informa também que nas últimas 24 horas foram registrados 909 óbitos relacionados à covid-19. O número total de óbitos ficou em 41.828.

Profissionais de saúde

Segundo a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, o governo passará a divulgar os números de adoecimentos de profissionais de saúde. Há uma plataforma específica para consulta dos dados, que passa a fazer parte da página de dados do novo coronavírus mantida pelo Ministério da Saúde.