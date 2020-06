Mulher acorda com latido de cachorro e descobre estupro da filha

A mãe da menina estava dormindo e acordou ao escutar o cachorro latindo. | Foto: Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso por estuprar a própria filha, de 9 anos, este ano – no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O crime foi descoberto pela mãe da criança, que flagrou o marido após acordar com os latidos do cachorro da família durante a madrugada.

A mãe da menina estava dormindo e acordou ao escutar o cachorro latindo. Ao se levantar, encontrou o marido abusando da filha, que estava nua. Ela chamou a polícia e o suspeito foi preso em flagrante.

Aos policiais, o homem negou o crime, mas a menina relatou que não era a primeira vez que os abusos aconteciam. Ela afirmou que era ameaçada pelo pai para não contar a ninguém sobre os estupros.

O caso foi levado para a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde a menina foi ouvida pelo setor psicossocial. A vítima tem outros quatro irmãos que também moram na casa e agora a polícia deve investigar se eles também sofreram algum tipo de abuso.