Criança de 2 anos é estuprada por idoso de 60 anos dono de creche

Um idoso de 60 anos foi indiciado como responsável por estuprar uma menina de dois anos, na creche de sua propriedade em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Ele não atuava como educador, mas, por ser o dono, frequentava o local e interagia com as crianças. O homem já havia sido condenado anteriormente por estupro, mas cumpria a pena em liberdade. Desta vez, ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

A investigação teve início no final do mês de janeiro, após a mãe da menina registrar boletim de ocorrência contra o agressor. Segundo o relato, havia passado uma semana apenas que a menina fora matriculada na creche, quando começou a demonstrar alterações de humor e comportamento.

Em depoimento, a mãe da vítima afirmou que, após poucos dias frequentando a creche, a criança voltou a chupar o dedo, começou a mostrar resistência em ir para a escola e passou a chorar muito, principalmente durante o banho, chegando ao ponto de agredi-la para impedir que a mãe a tocasse. Ao perceber lesões no corpo da menina, a mãe a levou até um posto de saúde e, no local, a criança revelou o que estava acontecendo. A polícia também confirmou com as professoras da creche a mudança de comportamento da vítima.

A investigação ocorreu em sigilo, já que, além do agressor, outros dois homens trabalham na creche e a população, ao ter conhecimento do relatado pela menina, ameaçou agredir os investigados e incendiar o estabelecimento de ensino.

O titular da 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, Maurício Barison, afirma que prisão preventiva foi necessária justamente pelo risco que outras crianças estavam correndo no local.

— Decidimos pelo pedido da preventiva por conta do acesso deste homem a potenciais novas vítimas — explicou o delegado.

O inquérito policial foi concluído nesta sexta-feira. O investigado foi preso em casa e encaminhado ao sistema prisional.

Mulher foi indiciada por omissão

A mulher do homem preso, também dona da creche, foi indiciada por estupro de vulnerável por ter sido omissa, segundo o delegado. "Como esposa e tendo contato com as crianças e conhecimento dos fatos, ela tinha a obrigação de garantir o bem-estar da criança", disse. A mulher não foi presa.

Questionado sobre a demora para a conclusão do inquérito, o delegado disse que a investigação dependia de laudos periciais e que foi trabalhosa por envolver o testemunho de uma criança de dois anos. "Foi um inquérito muito difícil de se fazer. A vítima tem apenas dois anos de idade. Tem que ter muito cuidado para pegar depoimento, tem que ser no ritmo da criança", afirmou.