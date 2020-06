Vídeo: cachorro mata homem que agredia a própria mãe idosa de 70 anos

Por puro instinto, um animal é capaz de fazer tudo pelo seu dono, inclusive salvar a sua vida, sem medir esforços ou consequências. Um caso que ilustra essa situação aconteceu este mês em Juazeiro do Norte, no Ceará, quando um cachorro tirou a vida de um homem que estava tentando agredir a sua dona. O cachorro pertencia a idosa de 70 anos e agiu em defesa da mulher que estaria sendo agredida pelo próprio filho, um homem de 52 anos. (Assista ao vídeo no final da matéria)

De acordo com a polícia, as agressões eram recorrentes e o animal interveio para salvar a sua dona após uma discussão entre os dois.

O estado de saúde da idosa e do cachorro, de raça não definida, não foram informados pelas autoridades policiais, enquanto o laudo sobre a causa da morte do homem ainda não foi concluído, mas será encaminhado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte assim que estiver pronto.

O acontecimento, que resultou no óbito do homem, deixou moradores da região revoltados com a situação e ameaçaram, inclusive, tirar a vida do cachorro. Para a sua segurança, ele foi levado ao Centro de Controle de Zoonoses de Juazeiro do Norte.

Segundo Mariângela Bandeira, presidente da Associação Defensora dos Animais Carentes (Adac), o animal de médio porte, que pesa entre 30 a 40 quilos, está sob cuidados, fará os exames necessários e será posto para adoção responsável assim que for castrado.

No vídeo abaixo, pode-se observar a equipe levando o animal que está bastante agitado. Já no carro, percebe-se pelas imagens o homem que conduz o cachorrinho até o veículo acariciando o animal para tentar acalmá-lo.

Assista ao vídeo:

