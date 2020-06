Vídeo: Motorista é flagrado arrastando cachorro com corda no pescoço

Um motorista foi flagrado arrastando um cachorro com uma corda no pescoço enquanto dirigia em uma estrada de terra na cidade de Itarema, no litoral do Ceará. As imagens, que viralizaram na internet no último domingo (14), causaram indignação.

O vídeo foi gravado por um motociclista que seguia atrás do veículo e registrou a cena. Ao longo da gravação, é possível observar que o animal tenta por diversas vezes acompanhar a velocidade do automóvel, mas não consegue e acaba sendo arremessado de um lado para o outro.

O titular da Secretaria de Segurança Pública e Social, André Costa, afirmou através de uma publicação em uma rede social que o responsável pelo cachorro foi identificado e intimado. Segundo Costa, os agentes da Polícia Civil e Militar do município foram até a residência do proprietário do veículo e resgataram o animal que aparece nas imagens e um outro cão que estava no local.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou que, nesta segunda-feira (15), o motorista compareceu à Delegacia Municipal de Itarema, onde foi registrado um Termo de Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de maus-tratos contra animais. Os dois cães foram encaminhados para uma Organização Não Governamental (ONG), onde se encontram sob cuidados.

Veja a reportagem do SBT:

