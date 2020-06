Adolescente morre com raiva humana após ser mordido por morcego

Os primeiros sintomas da doença surgiram em 22 de fevereiro e somente no dia 7 de março o adolescente foi internado | Foto: Divulgação





Um adolescente de 13 anos morreu no final do mês de março após ser mordido por um morcego na região de Japuíba, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na terça-feira (16), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) emitiu um comunicado destinado às prefeituras, solicitando que medidas de prevenção contra a doença fossem informadas à população.

De acordo com a pasta, o jovem vivia em uma comunidade rural e acabou sendo mordido pelo animal no fim janeiro, mas não procurou uma unidade de saúde para tomar doses da antirrábica. Os primeiros sintomas da doença surgiram em 22 de fevereiro e somente no dia 7 de março o adolescente foi internado.

Ainda conforme relatou o órgão, após a confirmação da morte, todos os municípios fluminenses foram alertados a respeito do ocorrido e sobre quais são os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para evitar casos de raiva humana.

O Rio de Janeiro não registrava mortes em decorrência da doença desde 2006.