Avó grava marido e flagra estupro das netas de 3 e 5 anos

Ao desconfiar que companheiro abusava de suas netas, a avó das vítimas, deixou um celular filmando no quarto e flagrou o crime. O homem foi preso por estuprar duas crianças, de 3 e 5 anos, em Cuiabá, a situação ocorreu em abril deste ano e a Polícia Civil investiga o caso.

Emissoras de televisão e site da capital tiveram acesso ao conteúdo do vídeo, que pode ser caracterizado como pornografia infantil, e mostraram em ”horário nobre” e aberto, com efeitos de distorção das imagens no dia 30 de abril deste ano.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 41 anos, que não seria avô das vítimas, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e ameaça, no bairro Goiabeiras.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes. As filmagens foram entregues à Polícia Civil, que deve investigar o caso.

Essas emissoras de televisão, que divulgaram as imagens, descumpriram a Lei 11.829/2008, que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena para quem divulgar, distribuir, trocar ou disponibilizar esse tipo de conteúdo é de três a seis anos de reclusão.