Morre o empresário Nevaldo Rocha, dono das lojas Riachuelo

A causa da morte ainda não foi divulgada | Foto: Reprodução Internet

O empresário Nevaldo Rocha, 91 anos, fundador do grupo Guararapes, dono das lojas Riachuelo morreu na noite de quarta-feira (17), em casa, em Natal (RN). A causa do óbito ainda não foi informada à imprensa mas o sepultamento será realizado em São Paulo. Ele era viúvo e deixa três filhos (Flávio Rocha, Lisiane Rocha e Élvio Rocha), 11 netos e 9 bisnetos.

Nevaldo Rocha nasceu em Caraúbas, interior do Rio Grande do Norte (RN) e iniciou a vida empresarial na dácada de 1940 ao abrir a primeira loja (A Capital) em Natal. Anos depois, adquiriu as lojas Riachuelo que atualmente é uma rede de sucesso com mais de 300 lojas em todo o país, em que emprega cerca de 40 mil pessoas, segundo informações do site da empresa.