Menina constrói cabana e usa internet do vizinho para aulas on-line

Para poder acessar o conteúdo escolar, a menina vai todos os dias até o sítio do vizinho | Foto: Divulgação





Sem acesso à internet, Isabel Cravicz, moradora de área rural de Roncador, no Paraná, tem chamado a atenção pelo seu esforço diário para acompanhar as aulas online durante a pandemia.

Para poder acessar o conteúdo escolar, a menina de 10 anos, que está no 5° ano do Ensino Fundamental, vai todos os dias até o sítio do vizinho, que disponibilizou o wi-fi para ela. Apesar da longa distância entre as duas propriedades, Isabel sai de casa cedo junto com a mãe para chegar a sua sala de aula improvisada.

Uma cabana feita de paus e plástico é a única proteção da menina contra o sol e os bichos da mata. Montada pelos pais, a menina vê o local com imaginação.

"É uma experiência que eu estou tendo. Está sendo divertido. Eu não posso aproveitar na escola, mas posso aproveitar aqui", afirma.

Os esforço de Isabel para prosseguir com os estudos, apesar da pandemia, é um dos muitos casos que têm surgido desde a imposição do isolamento social, que impossibilitou as aulas presenciais em praticamente todos os estados do país.

| Autor: SBT Notícias