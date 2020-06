Brasil tem mais de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus

Os números devem aumentar nos próximo já que milhares de exames ainda aguardam o diagnóstico | Foto: Divulgação





O Brasil chegou a 1 milhão de casos de coronavírus na tarde desta sexta-feira (19), mostra um boletim extra do levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Às 20h desta quinta-feira (18), o consórcio havia divulgado o 11º balanço, com os dados mais atualizados das secretarias estaduais naquele momento, indicando 47.869 mortes – sendo 1.204 em 24 horas – e 983.359 casos confirmados.

Embora elevados, os números de casos e de mortes estão subnotificados. O Brasil ainda faz menos testes para detectar a doença do que deveria.

O número de testagem feito no Brasil ainda é insuficiente





Com a curva descendente de notificações desde 10 de junho, a média de registros diários na região Norte ficou em 5.611 casos, sendo que os municípios mais afetados têm perto de 250 confirmações por dia. São eles: Porto Velho (RO), com 295 casos; Parauapebas (PA), com 269; Macapá (AP), com 257; Manaus (AM), com 236; e Belém (PA), com 198.