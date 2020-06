Veja vídeo: soldado paraquedista morre em acidente após salto no RJ

O jovem estava em treinamento quando aconteceu o acidente | Foto: reprodução

Rio de Janeiro- Um soldado do Exército Brasileiro identificado como Pedro Lucas Ferreira Chaves, de 19 anos morreu, na manhã de sábado (20), durante um treinamento de paraquedistas na Base Aérea dos Afonsos, em Realengo, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

Pedro Lucas saltou da aeronave, mas seu paraquedas não abriu corretamente. De acordo com uma nota divulgada pelo CML (Comando Militar do Leste), Pedro ficou preso à aeronave durante o salto e, mesmo com procedimentos de emergência, a abertura do paraquedas não ocorreu corretamente. O soldado recebeu atendimento médico em solo, mas não resistiu aos ferimentos graves.

Velório e enterro

O presidente Jair Bolsonaro participou do velório do soldado, neste domingo (21). A cerimônia aconteceu no 26º batalhão de infantaria paraquedista, Avenida General Benedito da Silveira, na Vila Militar, e foi restrita a familiares, amigos e autoridades. O sepultamento ocorreu na tarde de hoje.

