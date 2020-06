Veja vídeo: jovem reage a assédio sexual em ônibus com chutes e socos

Jovem filmou assédio e momento que expulsa o abusador do ônibus a chutes | Foto: Reprodução

Uma jovem, de 19 anos, reagiu a um assédio sexual dentro de um ônibus e colocou o assediador para fora do coletivo a chutes. Ao perceber que o homem estava fazendo gestos obscenos com o órgão genital, a maquiadora Kelly decidiu agir e gravou a ação.

A vítima conta que não foi a primeira vez que sofreu com esse tipo de agressão e, por isso, resolveu denunciar por meio de um vídeo. De acordo com Kelly, é a terceira vez que passa por essa situação, mas dessa vez ela decidiu expor para conseguir apoio.

Na filmagem, a maquiadora dá socos e pontapés no abusador, que esconde o rosto e só aceita descer do ônibus quando o motorista chega. A jovem não recebeu auxílio de nenhum passageiro do coletivo, que apenas assistiram a cena.

Com a repercussão do caso, Kelly recebeu apoio para denunciar o assédio à polícia, mas conta que se sente insegura e triste pela falta de empatia dos demais passageiros do coletivo que circulava na zona leste de São Paulo.

O caso da jovem reflete a importância da sociedade combater a violência e importunação sexual. Só na capital de São Paulo, 63% das mulheres já foram assediadas e 43% se tornaram vítimas de abuso sexual no transporte público.

Assista o vídeo do caso:

