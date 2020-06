Pandemia: casal se conhece e decide morar junto sem nunca ter se visto

Os dois se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamentos | Foto: Divulgação

Há muita gente chamando a quarentena de “carentena” tamanha é a carência trazida pelo isolamento social. Um casal de São Vicente, litoral de São Paulo, decidiu vencer esse sentimento de uma forma… rápida.

Os dois se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamentos e, cerca de 20 dias depois, decidiram que já era hora de morar juntos. “Estamos no caminho para um noivado”, disse o autônomo João Edison Carella, de 20 anos, para o G1.

Ele e a estagiária Thainara Macedo, de 22 anos, começaram a conversar no dia 29 de maio. “Como estávamos na pandemia e não podíamos nos ver pessoalmente, ficávamos horas em ligação de vídeo, as vezes deixávamos o computador ligado na chamada e dormíamos ‘juntos’, mas até então estava quase tudo certo para eu viajar para o Japão”, diz Carella.

Porém, tudo mudou quando a notificação chegou no celular dele. “Conheci o amor da minha vida. Acabamos mudando muitas rotas das nossas vidas para ficarmos juntos. Tudo começou na troca de mensagens”, garante.

Carella iria para o país asiático por meio de uma empresa de intercâmbio. “Eles aprovaram o meu nível de conhecimento no idioma. Então o processo para ir ao país começou a caminhar. Eu iria para uma universidade de lá”, relata.

Porém, desistiu de tudo para ficar junto de seu novo amor. “Mas os papéis já estavam em andamento e, se eu desistisse, sabia que o país barraria se eu futuramente quisesse ir para lá. Mas, eu estava decidido, sabia que queria ficar com ela”, explica.

João e Thainara se viram pela primeira vez no último sábado (20/06), quando ele se mudou para a casa da namorada. “Conhecemos a metade um do outro. Tenho certeza que fiz a melhor escolha da minha vida. Ela me aceitou exatamente do jeito que sou”, disse. A jovem assegura que os dois já pensam em casar. “Estou muito feliz”, frisou ela.

Leia mais:

Homem que negou usar máscara em supermercado é morto a tiros

Cadáver 'acena' para família antes do caixão ser enterrado