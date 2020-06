Rua fantasma: moradores são expulsos depois de confrontar facção

O abandono e expulsão das residências ocorre, segundo a polícia, porque há uma disputa entre duas facções pelo território | Foto: Divulgação





Uma rua do bairro de Vila Velha, em Fortaleza, ficou vazia depois que uma facção criminosa expulsou os moradores do local.

Um vídeo gravado por um policial, mostra diversas casas fechadas. Segundo o agente, as famílias precisaram sair da rua depois de serem expulsas pelo tráfico do bairro. Além disso, a criminalidade na área é muito grande o que levou muitos moradores a irem embora.

O abandono e expulsão das residências ocorre, segundo a polícia, porque há uma disputa entre duas facções pelo território.

As ações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foram intensificadas e agentes da Polícias Civil e Militar realizam rondas frequentes no local com o objetivo de inibir a atuação de grupos criminosos no local.

Veja a reportagem:

