Pai é assassinado ao salvar filha de 6 anos de estupro

O pai de uma menina, de 6 anos, foi assassinado, no domingo (21), ao salvar sua filha de um estupro, dentro de casa, em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. O homem que invadiu a casa da família, se trata de um jovem de 20 que foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com a mãe da criança, ela e seu companheiro foram acordados de madrugada pelos latidos do cachorro da família. O pai da menina, de 6 anos, foi até o quarto da filha para verificar se estava tudo bem e se deparou com o jovem estuprando a criança.

Para salvar a filha, o pai entrou em luta corporal com o estuprador e acabou levando um tiro. O jovem, de 20 anos, pulou a janela pela qual havia invadido a casa e fugiu de bicicleta, com revólver na mão, segundo mostrou as imagens de câmeras de segurança.

O pai, que tinha 32 anos, chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e acabou falecendo.

O jovem foi encontrado em casa e admitiu parte do crime. Ele negou o estupro, mas depois voltou atrás e negou também a invasão e o assassinato . Contudo, a mãe reconheceu o filho nas gravações das câmeras de segurança e ele confessou o caso, sendo preso por homicídio e estupro.