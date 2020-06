Gêmeas recém-nascidas são mortas pelo cachorro da família

Gêmeas foram mortas pelo cachorro da família | Foto: Reprodução

Duas irmãs gêmeas, de 26 dias, morreram após serem atacadas pelo cachorro da família, em Piripá, na Bahia, na terça-feira (23). De acordo com a mãe das vítimas, ela teria chegado a ouvir o barulho, correu para socorrer as filhas e conseguiu retirar o animal. A raça do cão não foi divulgada. As informações são do G1.



As recém-nascidas Anne e Analú foram socorridas por uma amiga da família que é técnica de enfermagem. Em seguida, elas foram levadas para o Hospital Municipal Maria Pedreira Barbosa, em Piripá.



Segundo o médico plantonista da unidade, uma das bebês chegou sem vida no hospital e a outra estava em estado grave. Todos os procedimentos médicos possíveis no momento foram realizados, no entanto, a outra criança também não resistiu.

O médico ressaltou que a mãe das gêmeas sempre demonstrou cuidado com as filhas durante a gravidez e após o nascimento das meninas. Anne e Analú foram enterradas na terça-feira, no cemitério da Saudade Dois.

Nas redes sociais, a prefeitura de Piripá divulgou uma nota em que manifestou o mais profundo pesar pelo falecimento das bebês. A delegacia da cidade informou que não vai abrir investigação sobre o caso.