Correios estão disponíveis para receberem doações

A ação beneficia os clientes, que agregam a multicanalidade na comunicação com seu público | Foto: Divulgação

Brasil - Os Correios disponibilizaram mais uma solução que fará a diferença em tempos de pandemia: a expansão do serviço de Entrega Digital para clientes que captam doações de recursos, por meio de Mala Direta.

Instituições religiosas, ONGs, hospitais, entre outros, utilizam esse modelo de postagem para mobilizar a captação de recursos financeiros ou materiais, que auxiliam na manutenção dos projetos realizados por estes entes.

A ação beneficia os clientes, que agregam a multicanalidade na comunicação com seu público: os captadores de recursos enviam correspondências e peças físicas que expõem suas atividades, detalhando sua contribuição para a sociedade. Juntamente com esse material, são enviados boletos para doação de recursos, com o objetivo de manter esses trabalhos. Com o Entrega Digital, o captador e o seu doador terão acesso ao “espelho” do boleto enviado, por meio da plataforma digital Minhas Mensagens, no aplicativo Correios.

Pelo Entrega Digital, clientes que realizam compras no exterior também podem obter informações sobre importações. A funcionalidade permite vincular o CPF à encomenda internacional, antes de sua chegada no Brasil, mediante cadastro no IdCorreios.

Novos serviços on-line

No contexto da pandemia, muitos comerciantes começaram a recorrer às vendas on-line para manter suas atividades. Atenta a essa tendência, a estatal lançou o programa AproxiME, que oferece um conjunto de soluções para empreendedores que buscam fortalecer e desenvolver seus negócios on-line.



Na página do programa é possível acessar vídeos e conteúdo relevantes para quem quer dar os primeiros passos no e-commerce. Informações sobre o Correios Log+; remessas Mini Envios, Logística Reversa; Coleta Gratuita, entre outras soluções, podem ser conferidas, de forma clara e dinâmica, por meio dos vídeos produzidos pela empresa.

As iniciativas fazem parte da série de soluções que os Correios lançaram este ano, para propiciar novas formas de comunicação digital, minimizar os impactos na continuidade dos negócios e serviços e facilitar a vida das pessoas, neste momento em que todos precisam ficar em casa, mas necessitam resolver questões do dia a dia.

Assim, a empresa reforça seu compromisso de fornecer respostas efetivas de comunicação e logística à sociedade, de forma física, digital e com segurança, conforme requer o caráter essencial dos seus serviços.

Mais informações na página dos Correios https://www.correios.com.br/.

*Com informações da assessoria

Ver mais:



Cadastro do auxílio emergencial também é feito nos Correios

Em Manaus, agências dos Correios recebem pagamento de conta de luz