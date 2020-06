Mulher decapita filha de 9 meses e é presa

A mãe contou à polícia que toma remédios controlados por conta dos problemas psicológicos que sofre | Foto: Divulgação

Jéssica Silva, de 27 anos, foi presa após matar a própria filha, de 9 meses, na tarde desta segunda-feira (29), em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A bebê foi decapitada pela mãe, que teria tido um surto psicótico. A mulher ainda tentou atacar a outra filha de 9, mas foi impedida pelo cunhado.



O crime aconteceu no décimo segundo andar de um condomínio de luxo . Ao ouvirem os gritos vindos do apartamento, os vizinhos acionaram os policiais, que, ao chegarem no local, já encontraram a criança sem vida. A segunda filha e o cunhado foram levados para o hospital.

A mãe contou à polícia que toma remédios controlados por conta dos problemas psicológicos que sofre. A mulher é casada com um médico haitiano, mas ele não estava no local na hora do ataque. A mulher disse, ainda, que não se lembra do que aconteceu.

A ocorrência foi registrada como flagrante de homicídio qualificado, no 1° Distrito Policial (DP) de São Bernardo do Campo.

Veja o vídeo:

Leia mais:

Polícia apreende mais de mil toneladas de drogas em seis meses

Estado de São Paulo registra 14,3 mil mortes por novo coronavírus