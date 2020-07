Crianças são encontradas mortas após ataque de peixe-elétrico

As crianças tinhas 8 e 12 anos de idade | Foto: Divulgação

Duas crianças de oito e 12 anos de idade, foram encontradas mortas com sinais de afogamentos em um lago de Bacabal, no interior do Maranhão, na última terça-feira (1º), após um suposto ataque de peixe-elétrico, comum em regiões da bacia amazônica.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados pelo pai de um dos meninos, que não encontrou o filho quando chegou em casa e decidiu ir até a "roça" na qual as crianças costumavam brincar. No local, o pai achou as roupas das crianças. Após algumas horas de busca, os dois corpos foram encontrados por moradores da região.

A suspeita dos bombeiros é de que as crianças tenham sofrido um ataque de “poraquê”, um tipo de peixe-elétrico encontrado na região que teria cometido outros ataques no mesmo local. A descarga pode ter desacordado Wildean da Conceição Ferreira e Lucas Ryan Costa, contribuindo no afogamento das crianças.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.

