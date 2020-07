Golpe do saque emergencial do FGTS já enganou 100 mil pessoas

O golpe já vitimou 100 mil pessoas | Foto: Divulgação

O laboratório especializado em segurança digital da PSafe descobriu que um golpe, que promete Saque Emergencial do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) , já vitimou cerca de R$ 100 mil pessoas até quarta-feira (1°). Links maliciosos que circulam no WhatsApp, que prometem saques do benefício de até R$ 1.045, estão sendo utilizados como forma de roubar dados pessoais de vítimas. Como o FGTS, passou a ser liberado no início desta semana, o golpe é aproveitado por golpistas.

O golpe já havia sido alertado pelo dfndr lab no mês passado e segue o mesmo modos operandi de outros esquemas já identificados como o golpe do Auxílio Emergencial , golpe do Super Almanaque da Mônica grátis, que juntos já fizeram mais de 7 milhões de vítimas.

No acesso ao link enviado na mensagem do suposto saque, a vítima é redirecionada a uma página onde deve informar dados pessoais. Esse site simula da interface do facebook e aparecem comentários com o nome da Caixa Econômica Federal com orientações sobre como obter o benefício.

O diretor da PSafe Emilio Simoni alerta quanto aos prejuízos causados pelo golpe, principalmente porque a vítima fornece informações pessoais aos criminosos, ficando "vulnerável ao vazamento dessas informações pessoais, que podem ser usadas pelo cibercriminoso para realizar a assinatura de serviços online e até para abrir contas em bancos com os dados roubados."

Vítimas que caem neste golpe acabam atraindo mais pessoas, pois na finalização do cadastro do site falso é necessário compartilhar o link malicioso com outros contatos. Devido a isso, o golpe ganha grandes proporções nas redes sociais, principalmente no WhatsApp , conforme afirma Simoni.

Saiba como se proteger do golpe

As redes sociais são os principais canais de disseminação de golpes, devido a facilidade compartilhamento da informação. Desconfie de links recebidos em aplicativos de mensagens e sempre pesquise para confirmar a veracidade das informações recebidas antes de fornecer dados pessoais em sites suspeitos.

Soluções de segurança utilizada no celular também são capazes de oferecer proteção para o dispositivo em tempo real.