Novo ciclone se formará no Sul do Brasil a partir desse domingo

Os estados do Sul ainda se recuperam dos estragos causados por um "ciclone bomba" | Foto: Divulgação

Um novo ciclone extratropical se formará no Sul do Brasil depois que uma frente fria atingir a região neste domingo (5). As informações são do portal ClimaTempo.

Os estados do Sul ainda se recuperam dos estragos causados por um "ciclone bomba", entre os dias 30 de junho e 1 de julho. Em Santa Catarina, o vento forte deixou mortos e virou embarcações em várias cidades.

Os efeitos do ciclone puderam ser sentidos até em São Paulo, na região Sudeste do país, onde duas lanchas e sete barcos acabaram afundados. Não há informação de feridos no Estado.

A intensidade dos novos temporais, porém, deve ser menor. Ainda assim, a situação é de alerta. Os ventos e chuvas podem atingir os três estados do Sul e não necessariamente nos mesmos locais que sofreram os impactos da frente fria no começo da semana.

Na manhã deste sábado (4), o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas atingidas pelo ciclone bomba.