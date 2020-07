Criança de 4 anos cai de carro em movimento: veja vídeo

Ao perceber a queda, a mãe para sai do carro, sem puxar o freio de mão | Foto: Reprodução





Um caso envolvendo um acidente com uma criança de quatro anos está repercutindo na internet. O menor caiu de um carro em movimento, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, na tarde de sexta-feira (3). Câmeras de segurança de uma agropecuária registraram o momento do acidente. As informações são do G1.

No vídeo, a criança aparece sendo arremessada para fora do veículo no momento em que ele fazia uma curva, no cruzamento das ruas Carlos Wagner e Armando Ruschel, no Bairro Gressler.

Ao perceber a queda, a mãe para sai do carro, sem puxar o freio de mão. Um homem, que estava próximo do local, tenta ajudar e corre para parar o veículo. O menino está bem, teve apenas arranhões, e que o acidente foi apenas um susto, para a mãe e para o filho.

O vídeo mostra o momento do acidente | Autor: Reprodução