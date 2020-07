Mulher é morta com golpes de vaso sanitário na cabeça

Caroline de Oliveira, de 18 anos, morreu após ter sido atacada por um homem no Espírito Santo neste sábado (4). Segundo a polícia, a morte foi realizada com golpes dados com um vaso sanitário, principalmente, na região da cabeça.

Segundo informações, o corpo da mulher foi encontrado em uma casa abandonada próximo a residência onde ela morava. O agressor da jovem também teria dado golpes na vítima utilizando um pedaço de madeira.

O corpo foi removido ao necrotério da cidade e o caso está sendo investigado. A polícia já tem um suspeito de cometer o crime, mas não divulgou mais informações para não atrapalhar a investigação.