Martha Rocha, 1ª Miss Brasil, morre aos 83 anos

Martha fez sucesso no mundo da beleza | Foto: Divulgação





Morreu no sábado (4), aos 83 anos, em Niterói, no Rio de Janeiro, a primeira Miss Brasil, Martha Rocha. A informação foi dada por um amigo nas redes socais.Na publicação, ele contou que Martha morreu em consequência de um infarto do miocárdio, com parada respiratória.

“Embora tenha sido socorrida por um médico e encaminhada de ambulância para um hospital, não chegou à tempo", disse.

Maria Martha Hacker Rocha, Martha foi eleita a primeira Miss Brasil em junho de 1954, aos 18 anos. O concurso aconteceu no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

*Com informações do R7