Brasil tem o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas

O último balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta segunda-feira (6), aponta o Brasil como o país com maior número de mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas.

De acordo com a agência de saúde, o território nacional chegou a 64.265 óbitos, com 1.091 novos registros. O segundo país com mais vítimas no último dia foi o México, com 523.

Já em número de novos infectados, os Estados Unidos aparecem em primeiro com 57.186 casos.

A OMS aponta que o total é de 2.833.552 diagnósticos no território americano. O Brasil vem logo atrás, com aumento de 37.923 , totalizando 1.577.004 casos.

Segundo a organização, o mundo chegou a 11.327.790 de infectados e 532.340 mortes.

Confira os países com mais casos, segundo a OMS:

1 - Estados Unidos: 2.833.552 casos e 129.408 mortes

2 - Brasil: 1.577.004 casos e 64.265 mortes

3 - Índia: 697.413 casos e 19.693 mortes