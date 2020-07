Vídeo: adolescente é flagrada espancando a filha de sete meses

A adolescente disse que agiu por impulso | Foto: Divulgação

Uma adolescente de 17 anos foi flagrada espancando a própria filha de apenas sete meses. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que a mulher dá tapas e sacode bruscamente a criança.

O fato aconteceu na cidade de Paraguaçu, no Sul de Minas Gerais, no final de junho, mas a denúncia só foi feita nesta semana. O caso chegou à polícia por meio do conselho tutelar, que já tirou a criança da guarda da mãe.

Segundo a PM, as filmagens foram feitas por uma pessoa que estava na casa, fazendo uma visita. A bebê foi levada ao hospital para fazer exames. A adolescente, em uma rede social, disse que não tem culpa das agressões, porque agiu por impulso devido à depressão pós-parto que sofre.

Veja o vídeo:

