Facebook pretende levar Wi-Fi a moradores de áreas rurais no Brasil

A rede social ainda avaliou o impacto da penetração de internet gerado pelo cabo submarino Malbec | Foto: Divulgação

Em projeções encomendadas à consultoria Nera, o Facebook estima que seu programa para oferecer Wi-Fi comunitário pode levar internet banda larga a um milhão de pessoas moradoras de áreas rurais no Brasil. A implementação deve começar nos próximos meses e o programa foi viabilizado pela parceria com as operadoras de satélite Hughes e Hispamar.

Com o mesmo modelo aplicado no Brasil, a rede social projeta 7,7 milhões de novos usuários na América Latina. Neste caso, o país mais contemplado seria o México, em parceria com a Viasat, alcançando 2,7 milhões de pessoas.

A rede social ainda avaliou o impacto da penetração de internet gerado pelo cabo submarino Malbec, que vai conectar o Brasil com a Argentina e o Uruguai em uma rota de 2,5 mil km. Por aqui, a penetração subiria 3%, enquanto nos países vizinhos alcançaria 6%.

Leia mais:

Facebook vai rotular postagens que quebrem regras

WhatsApp para pagamento foi barrado por preocupação com concorrência